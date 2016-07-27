1914年，美国人和北欧人的身高为全球最高。100年后，他们被甩在后面，荷兰男子和拉脱维亚女子摘得2014年全球身高桂冠。

由于普遍的经济繁荣和营养状况改善，世界各国人民的总体身高出现增长。但根据曼彻斯特欧洲科学开放论坛(European Science Open Forum)公布的首个全面人类身高调查，身高的增长是不均衡的。

在2014年身高最高国家中（美国、加拿大和北欧国家），身高变化相对较小。实际上，上世纪70年代，美国的身高增长陷入停滞，自2000年以来，身高略有下降，这在一定程度上是因为营养标准下滑。

平均身高增长最快的是欧洲大陆、中东和亚洲温带国家。伊朗男子的平均身高比100年前增长16.5厘米，韩国女子的平均身高增长了20厘米。伦敦帝国理工学院教授、领导此项研究的马吉德•伊扎提(Majid Ezzati)表示："我们的研究显示，英语国家（特别是美国）正在落后于欧洲和亚太的其他高收入国家。"研究包括对179个国家1860万名18岁青年的测量数据，是由全球800名科学家组成的非传染性疾病危险因素协作组织(NCD-RisC)与世界卫生组织(WHO)合作开展的。

（编者注：该研究还显示，过去100年里，人类身高增长步伐并不均衡。在日本，令人印象深刻的身高增长趋势止步于1960年代初之后出生的人群。在韩国，男子身高增长趋势的停滞始于1980年代出生的人群，而女子身高增长趋势的停滞可能刚刚才开始。其结果是，韩国男子和女子的身高现在高于日本的对应人群。这一身高增长趋势正在其他东亚及东南亚国家--比如中国和泰国--延续，中国男子和女子的身高已超过日本人（但还没有韩国人那么高）。在孟加拉国、印度等南亚国家，成年人身高增长趋势似乎也已停滞，而且停滞时对应的身高比东亚低得多，举例来说，比日本和韩国停滞时低了5至10厘米。）



来源：英国金融时报