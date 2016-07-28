阿拉木图市内务厅就萨法尔失踪案发表说明

哈通社阿拉木图7月28日电（记者阿伊博塔•加帕尔别尔艮）28日，阿拉木图市内务厅召开新闻发布会，就萨法尔失踪案发表说明。

经阿拉木图市警方证实，提米雷亚泽夫大街附近的叶森泰河中发现的尸体为16日失踪的青年萨法尔•沙克耶夫。

阿拉木图市内务厅发言人萨勒塔纳特•阿兹尔别克说："尸体随身携带的身份证件和其他杂物，证实了其身份。此前进行的搜寻行动中，潜水人员对这一河流进行过搜索。受持续降雨天气的影响，河流水位上涨，对搜索工作带来了困难。法医将对其死亡原因进行调查。"

据悉，今日中午11时许有人报案称，提米雷亚泽夫大街附近的叶森泰河中，发现了一具无名尸体。警方第一时间赶到现场，并展开了搜索工作。潜水人员在河中成功找到了这具尸体。

后经警方核实，这具尸体正是数日前失踪的青年萨法尔•沙克耶夫。

现年25岁的萨法尔•沙克耶夫于7月16日早晨7:00时失踪。

萨法尔最后一次被人目击时，位于阿拉木图市赛弗林大街和阿尔法拉比大街附近，似乎是打算前往雷米佐夫卡区方向。其家属一度认为有人绑架了萨法尔。（编译：木合塔尔·哈力木拉吾勒）



