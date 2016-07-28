俄土峰会时间确定　两国关系转暖

哈通社阿斯塔纳7月28日电 据人民网消息，土耳其副总理穆罕默德·希姆谢克26日证实，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安将于8月访问俄罗斯并会晤俄总统弗拉基米尔·普京。这将是土俄关系去年11月恶化以来，两国元首首次举行会晤。

俄罗斯媒体报道，正在俄罗斯访问的希姆谢克当天会见俄罗斯副总理阿尔卡季·德沃尔科维奇时说，埃尔多安计划于8月9日到访俄罗斯圣彼得堡市，并与普京举行会晤。

一名土耳其政府官员确认上述日期，称埃尔多安和普京同意在出席今年9月的G20杭州峰会前实现两国元首会晤。

土耳其去年11月击落一架在叙利亚执行任务的俄罗斯战机，导致两国关系骤然恶化，俄方对土方采取一系列制裁措施。此次到访俄罗斯的希姆谢克也成为击落战机事件以来到访俄罗斯的最高级别土耳其官员。

希姆谢克告诉俄罗斯媒体，此次到访俄罗斯的目的是"尽快推动两国关系和相关形势正常化"。

德沃尔科维奇说，他和希姆谢克商讨了一系列投资项目，包括重启"土耳其流"天然气管道项目谈判等。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫说，总统普京已经把近期与埃尔多安的通话内容告知安全部门，同他们商讨了埃尔多安8月初访问俄罗斯的相关准备工作。佩斯科夫说，两国领导人"有很多事情要谈......不缺少话题"。