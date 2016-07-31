哈萨克斯坦拳击队抵达里约

哈通社阿斯塔纳7月31日电 30日晚，我国拳击队抵达了巴西里约市。

根据哈巴尔电视台记者报道，目前，所有拳手已经入住了奥运村。



里约拳击比赛项目将于8月6日至8月21日期间进行，哈巴尔电视台将现场直播拳击项目所有级别的比赛。



男子项目中，全部10个拳击项目均有哈萨克斯坦运动员参赛。



今年，哈萨克斯坦男子拳击队再次赢得拳击项目10个级别的奥运参赛资格。



2016年里约奥运会我国男子拳击项目参赛选手名单：



49公斤级--布尔詹•扎克珀夫



52公斤级--沃勒加斯•赛特巴耶夫



56公斤级-- 海拉特•叶拉力耶夫



60公斤级-- 别热克•阿布德拉赫曼诺夫



64公斤级-- 阿布莱汗•居斯波夫



69公斤级--达尼尔•叶琉斯诺夫



75公斤级-- 贾尼别克•阿里木汗吾勒



81公斤级--阿德勒别克•尼亚兹姆别托夫



91公斤级--瓦西里•列维特



+91公斤级--伊万•德奇科



2016年里约奥运会我国女子拳击项目将有两位选手参赛，她们是：



75公斤级--达丽哈•沙克伊莫娃



51公斤级--加依娜•谢科尔别科娃。（编译：木合塔尔·哈力木拉吾勒）