未遂政变后 土耳其总统意欲收紧军队和情报部门控制权

哈通社阿斯塔纳7月31日电 据路透社消息，土耳其总统埃尔多安（Tayyip Erdogan）周六表示，政府将关闭军校，并把军队交由国防部长指挥。在经历了一场未遂政变后，此举意在将军方置于更严密的政府控制之中。

埃尔多安在接受一家私人电视台的采访时说："按照我们正在筹划的最新决定，我们的武装部队将会更加强大。我们的军队指挥官将向国防部长汇报。"他说，关闭军校后将建立一所全国性的国防大学。

埃尔多安还表示，他计划让国家情报部门、总参谋长（最高级别军官）直接向总统汇报。这些举措需要修改宪法，因此也需要得到反对党的支持。目前，情报部门和总参谋长均向总理办公室汇报。埃尔多安还正在推动新的宪法，重点是打造强有力的总统职权。

7月15日至16日，土耳其军方发动政变未遂，已造成至少246人死亡、超过2000人受伤。已知有8651名该国武装力量成员参与了政变，占该国全军人数的1.5%。军方称，策划者曾在政变中动用35架飞机（包括24架战斗机）、37架直升机、74辆坦克和三艘舰艇。

本周，超过1700名军人被除名。被除名人员中包括40%的上将和将军。埃尔多安在采访中表示，政变后共有10137人被正式逮捕。

土耳其指控居住在美国的伊斯兰教士古仑（Fethullah Gulen）策划了这起政变。迄今超过六万人因涉嫌与这位教士有牵连而被拘捕、开除或停职。

另据《美国之音》报道，周六另有60名宪法法院工作人员被停职。此前这一国家最高法院已有8人被开除并拘留。