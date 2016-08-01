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    11:13, 01 八月份 2016 | GMT +6

    高质量的马奶正成为我国吸引游客的重要产品

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    哈通社阿斯塔纳8月1日电 高质量的马奶制品，正在日益成为哈萨克斯坦东哈州一项吸引游客的"法宝"。

    卡通卡拉盖县达乌特汗诺夫一家从事马奶产业已有12年之久。如今，这家人生产的马奶制品，吸引了来自全国各地的游客，专程前来品尝，而且他们也常常接到许多来自外地的订单。

    为了满足日益增长的需求，达乌特汗诺夫一家在国家扶持计划框架下获得了低息贷款，扩增了农场中的马匹数量。

    来自达乌特汗诺夫农场的马奶，已经成为了当地著名的品牌。

    农场女主人阿莱勒姆在接受采访时说："越来越多的人从各地赶来，只为了品尝我们制作的马奶。我丈夫凯纳尔的名字甚至已经成为了品牌，人们纷纷来问‘凯纳尔马奶'哪里有卖。"

    据悉，为了保证马奶制品的质量，达乌特汗诺夫农场的产奶马匹实行轮换制度，并提供最佳的饲料和放养牧地，一年四季，该农场都能产出品质优良的马奶。

    许多外地来此的游客也表示，相比其他地区的马奶制品，来自卡通卡拉盖的马奶风味醇正独特。

    卡通卡拉盖县位于哈萨克斯坦东哈州境内，境内拥有属于阿尔泰山麓的大量高原牧场，气候风貌宜人。著名的卡通卡拉盖国家公园亦坐落于此，是哈萨克斯坦最著名的旅游胜地之一。（编译：木合塔尔·木拉提）

    标签:
    文化 哈萨克斯坦 旅游 社会 丝绸之路 黄金储备
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