外媒：三种模式猜想里约奥运奖牌榜

虽然里约奥运还没开始，但奖牌榜是可以预测的。不出意外的话到8月21号美国和中国就会名列奖牌榜前两位。但为什么他们如此成功？今年又有哪些国家的表现会脱颖而出？

就赢得的所有奖牌数而言，美国、中国和俄罗斯今年定会在前列。就像12年、08年和04年的结果一样。2000年，中国和东道主澳大利亚的奖牌总数持平，并列第三。



今年俄罗斯很多运动员会被禁赛。那就会有另一个国家补缺，会是谁？



有种说法是，奥运表现佳的国家要么富裕、要么幅员辽阔，要么二者兼备。



如果人口总数大，意味着该国可以有很多预备运动员可以选拔。国富呢，意味着该国有钱投入体育设施和负担培训。



但德国埃森的经济学家朱莉娅•布莱特曼（Julia Bredtmann）博士，在基于各国的面积大小和富裕程度作出了预测，但看起来似乎不太令人信服。



基于参赛国人数和财富的预测



国家奖牌数



1 中国/美国 25



2 印度 22



3 德国/日本 20



4 巴西/法国/印尼/俄罗斯/英国 19



如果各位看官想想2012年的奥运会，美国拿了100块奖牌，印度只有6块就不会对印度下多大赌注了。



同样，它预测沙特阿拉伯今年可拿13块奖牌，因为沙特的高GDP和相对较多的人口数量。但直到2012年，沙特才赢得第一块奖牌。



布莱特曼说: "用其它因素分析奖牌榜是个不错的开始。至少我们可以解释和改进预测了。"



她说另外一个重要的因素是"体育文化"。例如：有多少人从事体育；有多少钱投入到体育；还有一个国家有多重视体育。



但以上几点很难获得数据，布莱特曼就从前几届奥运会的奖牌数来做分析。



她说："可以看出，奥运奖牌榜的持续性很强。"



她补充道："有的国家一直拿奖牌。有的国家从不拿奖牌。"



基于前几届的赛果、参赛国大小、富裕程度和其它因素的考量，布莱特曼同其他的学者一起，作出了如下预测：



预测2016奖牌榜（忽略俄罗斯禁赛）



国家 奖牌数



1 美国 98



2 俄罗斯 84



3 中国 77



4 英国 62



但它排除了俄罗斯被禁赛的因素。



如果俄罗斯的田径和举重运动员被禁赛，则将从奖牌榜下降两位，英国上升至第三位。



2016奖牌榜预测（俄罗斯因禁赛丢失24枚奖牌）



国家 奖牌数



1 美国 100



2 中国 86



3 英国 64



4 俄罗斯 53



这个表并未考虑俄罗斯运动员全体被禁赛的因素，如果真是这样，现实的打击将更大。(来源：BBC中文网站)