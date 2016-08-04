联合国对朝鲜再次发射导弹之举深表不安

哈通社阿斯塔纳8月4日电 据联合国新闻中心报道，当地时间8月3日，朝鲜不顾联合国安理会禁令，再度进行导弹试射，并随即引发日本、韩国、美国等国的强烈反应和谴责。安理会成员随即决定召开紧急会议，讨论朝鲜局势。同时，联合国秘书长潘基文也通过其发言人对朝鲜反复进行导弹发射活动深表不安。

秘书长新闻发言人杜加里克3日在联合国总部举行的记者会上表示，纽约时间当天下午4点，安理会成员将就朝鲜局势举行紧急闭门磋商，重点关注最新的导弹试射活动。



杜加里克说，"我今天早上已经被一些记者反复问及对此次试射活动的反应。我可以告诉大家的是，联合国方面对朝鲜最新的导弹发射之举再次表示深切不安，尤其是据报道其中一枚导弹落入了日本的海上经济专属区。此类行动严重破坏地区和平与稳定。我们重申向朝方发出的呼吁，希望当局顺应国际社会的共同呼声，调转方向，并重返真诚对话的进程。"



据报道，朝鲜当天上午向朝鲜半岛东部海域发射了两枚弹道导弹。一枚在升空后不久即发生爆炸，另一枚在日本海上空飞行约1000公里后落入距日本北部海岸约250公里的水域。这是1998年以来首次有朝鲜发射的导弹落入日本的海上专属经济区。日本首相安倍晋三表示，这是一个让人无法容忍的举动。韩国外交部也发表声明，强烈谴责朝鲜再次发射导弹，并表示将加强国际合作以应对朝鲜的任何挑衅。



韩国国防部今年7月13日在首尔宣布，韩、美双方决定将"萨德"系统部署在韩国东南部的庆尚北道星州郡。朝鲜人民军总参谋部曾就此表示，一旦美、韩确定在韩部署"萨德"系统的位置，朝方将会以"物理性措施"来做出应对。



今年3月2日，联合国安理会曾一致通过第2270号决议，针对朝鲜核、导计划采取一系列制裁措施，重申支持重启六方会谈及通过和平方式实现半岛无核化。