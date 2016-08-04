奥运史上那些令人印象深刻的开幕式

哈通社阿斯塔纳8月4日电 5日，全世界将见证巴西里约奥运会开幕仪式的举行。

虽然有很多人对巴西奥运会的筹备情况颇为担心，但有报道称，本届开幕式将创下多项历史之最。



在观赏里约奥运会开幕式前，让我们一起回顾一下历史上那些具有重大意义、给世人留下了深刻印象的开幕仪式。









1896年：首届现代奥运会

古代奥运会自公元前776年起开始举行，直至公元393年罗马皇帝提奥多西一世以"异教"为由废止。第一届现代奥运会于1896年 4月6日到15日在雅典举行，它由法国学者顾拜旦（Pierre de Coubertin initiated）发起组织。当时，希腊国王乔治一世宣布大会开幕。首次奏响的奥林匹克会是由希腊作曲家萨马拉斯(Spyridon Samaras)作曲、诗人帕拉马斯（Kostis Palamas）填词。









1920年：首飘"五环旗"的奥运会

一战结束后两年不到，奥运会在比利时安特卫普举行。1913年设计的奥林匹克"五环旗"首次亮相，蓝、黄、黑、绿、红五环加上旗帜的底色白色代表了当时世界上所有国家国旗的颜色。当时也是首次在开幕式中加入运动员宣誓仪式，以保证公平公正的比赛秩序。









1928年：定下出场顺序的奥运会

1928年，阿姆斯特丹夏季奥运会开幕式上，运动员入场的顺序沿用至今：由希腊率先，东道主殿后，其他各国按东道国文字为序排列。另外，奥林匹克圣火发轫于本届奥运会，并从此成为历届奥运会的重要内容。









1936年：纳粹德国举办柏林奥运会

从1936年起，现代奥运会开始进行圣火传递，火种直接采自雅典奥林匹亚的古代奥运会圣殿。体育史学家莱默尔（Manfred Lämmer）介绍，这个主意并不是传言所说的那样由希特勒想到，而是来自犹太考古学家席夫（Alfred Schiff）。约3000名运动员参与了圣火传递，最终由德国田径运动员希尔根（Fritz Schilgen）在柏林体育场内点燃圣火。









1964年：首届在亚洲举行的奥运会

在本届奥运会上，最后在体育场内点燃奥林匹克火焰的是19岁的大学学生坂井义则，他的生日和美国在广岛投掷原子弹是同一天--1945年8月6日。主办方这样的安排象征"世界和平"，为世人留下了一个难忘的时刻。1964年的奥运会是首届在亚洲举办的奥运会。









1980年 ：遭联合抵制的奥运会

奥运会多少都会沾上一些政治色彩。在莫斯科的开幕式上，图中的英国奥委会秘书长帕尔默（Dick Palmer）独自一人高举奥运会会旗进场，以示抗议。为了抗议1979年苏联入侵阿富汗，美国等国发起抵制莫斯科奥运会，使得最终只有80个国家参加，是自1956年以来最少国家参加的一届奥运会。中国奥委会当时也响应号召，表示不参加莫斯科奥运会。









2008年：最具震撼力的开幕式

为举办奥运会，北京不遗余力，据称，光是开幕式就耗资一亿美元（伦敦开幕式花费4千万美元）。开幕式上，2008名鼓手一边击缶，一边吟诗。震天的鼓声加上整齐划一的表演是3个小时开幕式的亮点之一，整个开幕式共动用了14000名演员。









2012年："空降"女王的奥运会

2012年伦敦奥运会上，英国女王伊丽莎白二世成为历史上第一个两次宣布夏季奥运会开幕的国家元首。开幕式表演中，英国特工007邦德的新使命是带领女王从白金汉宫搭乘直升机，并使用英国国旗图案的降落伞空降"伦敦碗"，当然，实际跳伞的是女王的替身。在1976年加拿大蒙特利尔奥运会上，伊莉莎白女王首次以加拿大女王的身份宣布了第21届奥运会的开幕。（编辑：木合塔尔·木拉提）