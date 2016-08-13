哈萨克斯坦历届奥运冠军（图）

哈通社阿斯塔纳8月4日电 哈萨克斯坦独立以来共参加了5届夏季奥运会，6届冬季奥运会。

自独立后的短短20多年间，哈萨克斯坦运动员在奥运赛场上共获得了59枚奖牌（52枚夏季奥运会奖牌、7枚冬季奥运会奖牌）。



今天，让我们一起来回顾我们的历届奥运冠军。



1994年利勒哈默尔冬季奥运会，哈萨克斯坦冬季奥运会传奇弗拉基米尔•斯米尔诺夫代表哈萨克斯坦队夺得哈萨克斯坦独立后的首枚金牌。他在这届奥运会上获的1金2银1铜牌，使哈萨克斯坦在奖牌排行榜上位居第12位。



弗拉基米尔•斯米尔诺夫









1996年哈萨克斯坦首次以独立国家奥运代表团参加了夏季奥运会，以3金3银4铜牌的成绩，在198个国家中名列第24位。拳手瓦西里•吉罗夫、铁人五项选手亚历山大·帕勒金、古典式摔跤运动员尤里•梅尔尼琴科获得金牌。



瓦西里•吉罗夫是独立哈萨克斯坦首位拳击奥运冠军也是职业拳击比赛上获得金腰带的第一位哈萨克斯坦拳击手。



瓦西里•吉罗夫











亚历山大·帕勒金









尤里•梅尔尼琴科







2000年悉尼奥运会，哈萨克斯坦拳击运动员为我国摘夺两枚金牌，田径运动员奥尔加•西西给娜获得哈萨克斯坦田径项目首枚金牌。





到目前为止，悉尼奥运会是哈萨克斯坦拳击队收获最多的一届奥运赛事。





别格扎特•萨塔尔汉诺夫











叶尔马罕•伊布拉伊莫夫













奥尔加•西西给娜











2004年雅典奥运会，拳手巴赫提亚尔•阿尔塔耶夫摘金。这也是哈萨克斯坦金牌获得数最少的一届。



巴赫提亚尔•阿尔塔耶夫







2008年北京奥运会，69公斤级拳手巴赫特•萨尔谢克巴耶夫和重运动员伊利亚•伊林摘金。



巴赫特•萨尔谢克巴耶夫













伊利亚•伊林









2012年伦敦奥运会，哈萨克斯坦奥运代表团历史性的收获7枚金牌和1银5枚铜牌。



赛力克•萨皮耶夫（拳击）、举重运动员伊利亚•伊林、祖尔菲亚•钦珊罗、玛娅•马内扎和斯维特拉娜•珀多别多娃、亚历山大•维诺库罗夫（公路自行车）、奥尔加•雷帕科娃（三级跳远）获得了金牌。



赛力克•萨皮耶夫









伊利亚•伊林







亚历山大•维诺库罗夫







祖尔菲亚•钦珊罗







玛娅•马内扎







斯维特拉娜•珀多别多娃







奥尔加•雷帕科娃









编辑：木合塔尔·哈力木拉吾勒（小穆）