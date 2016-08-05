入欧盟谈判：奥地利叫停 土耳其愤怒反应

哈通社阿斯塔纳8月5日电 据BBC报道，在奥地利总理克恩发表有关应该终止土耳其加入欧盟谈判的谈话之后，土耳其做出了愤怒的回应。

克恩说，土耳其加入欧盟的谈判没有实际意义，而"欧洲需要新的道路"。

土耳其欧盟事务部长切利克说，克恩的言论"令人不安"，而且"同极右翼的言辞类似"。



土耳其在7月15日发生未遂军事政变，当局随后采取的镇压行动使欧盟感到忧虑。



克恩说，土耳其的民主标准远远没有达到欧盟的要求。



奥地利国防部长多斯科齐尔此前也批评土耳其出现"独裁迹象"，并呼吁结束其加入欧盟的谈判。



欧盟委员会主席容克说，土耳其是不能以目前状态成为欧盟成员国的。



但是，他同时表示反对奥地利的立场。



他说，他认为欧盟不能单方面通知土耳其谈判已经终止。



土耳其从2005年开始同欧盟举行入盟谈判，但是进展极为缓慢。



尽管土耳其已经成为正式的加入欧盟候选国，但是许多欧洲领导人反对土耳其加入欧盟。



土耳其要求欧盟给予土耳其公民在覆盖大多数欧洲国家的申根协议区自由旅行的权利。



但是，欧盟要求土耳其首先满足一些条件，并且认为土耳其迄今为止仅仅满足了部分条件。



欧盟要求土耳其必须做到以下五点：按照欧盟建议制定措施，防止腐败；通过立法，以欧盟标准保护个人信息；与欧洲刑警组织达成协议；与所有欧盟成员国进行司法合作，打击刑事犯罪；按照欧盟标准制定反恐法律。