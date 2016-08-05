土耳其大国民议会议长:土哈两国关系一直保持着良好的发展势头

哈通社阿斯塔纳8月5日电 土耳其大国民议会议长伊斯梅尔•卡赫拉曼日前在接受哈萨克斯坦媒体采访时表示，土哈友好关系稳定，两国关系一直保持着良好的发展势头。

卡赫拉曼说："对土耳其来说，哈萨克斯坦是兄弟国家，两国文化、经贸关系逐年得到巩固。纳扎尔巴耶夫总统是享有崇高国际声望的著名政治家，他领导的哈萨克斯坦在世界赢得了尊重。土耳其总统热杰甫•塔伊甫•埃尔多安同样在世界政治舞台享有崇高威信，也是全球著名的政治家之一，可以说，两人是突厥世界的领袖。"

卡赫拉曼表示，土耳其政府十分珍视土哈传统友谊，愿与哈方共同努力，将土哈友好合作关系不断提升到新的水平。

在谈到土俄关系时，卡赫拉曼："我们正在着手改善两国关系。"

据报道，土耳其总统埃尔多安就土方去年11月击落俄方苏－24战机事件近期向俄总统普京致道歉信后，两国关系略有逐漸走向和緩的跡象。近日两国元首还进行了电话交谈。

土耳其总统埃尔多安和总理比纳利•耶尔德勒姆近期先后表示，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫为土俄关系改善做出了重要贡献。（编译：金桥）