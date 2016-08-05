居伦驳斥土耳其发出的逮捕令

土耳其穆斯林神职人员居伦哈通社阿斯塔纳8月5日电 据外媒消息，居住在美国的土耳其穆斯林神职人员居伦谴责土耳其向他发出的逮捕令。土耳其指责他策划了上个月在土耳其发生的未遂政变。

居伦星期四晚上发表声明说："有确凿证据显示，土耳其法庭没有司法独立，所以这个逮捕令只是埃尔多安总统推进集权，脱离民主制度的又一个例证。"



土耳其政府说，居伦策反了军队的军官，策划了这次政变。土耳其政府要求美国将居伦引渡回土耳其。不过，安卡拉还没有递交请求引渡的正式文件。居伦曾经是总统埃尔多安的盟友。



居伦否认与7月15日的未遂军事政变有任何关联，并且谴责了政变。



埃尔多安周四早些时候对安卡拉商会领袖表示，他的政府"决定彻底切断与这个手上沾满鲜血的组织的商业联系"。



他还说，流向居伦运动的"每一枚硬币"都是"对抗这个国家的弹药桶中的一颗子弹"。



自从未遂政变后，土耳其军队、司法、文职部门和教育系统已经有6万多人被拘押、停职、或受到调查。舆论担心埃尔多安利用这个事件镇压异己。



在这次试图推翻土耳其政府的未遂政变中，哗变军人动用了喷气战机、直升机和坦克。除了政变策划者以外，有270多人丧生，数千人受伤。