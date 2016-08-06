飞翔的芬兰人——人均奥运奖牌最多的国家

哈通社阿斯塔纳8月6日电 里约奥运已经开幕，各国的观众除了选择自己感兴趣的项目看比赛以外，还会格外关注自己国家在奖牌榜上的表现。在最近几届夏季奥运会上，中国、美国和俄罗斯一直在前三的位置上争来争去，其中，美国夺得第一的次数最多。

但如果我们将金牌总数与人口总量做比较，人均奖牌数最多的国家恐怕很少有人能猜到--答案是芬兰！



为了做统计，我们先用一个国家获得的奥运会奖牌总数（比如芬兰的奖牌总数是303枚）除以该国所参与的奥运会总次数，得出平均值，再用该值除以2015年该国的人口数量，得到人均奖牌数。



以此统计方法得出的结果显示，现人口为550万的芬兰位列人均奖牌榜第一，紧随其后的是爱沙尼亚和巴哈马群岛。



芬兰的取胜主要靠的是早期奥运会的成功。 从1912年瑞典斯德哥尔摩奥运会至1932年美国洛杉矶奥运会，芬兰共获得了148枚奖牌，平均每届奥运会接近30枚。而在比赛项目方面，曾经有着"飞翔的芬兰人"美称的长跑运动员们为芬兰贡献了最多的奖牌。其中，帕沃·努米是奥运史上最杰出的运动员之一，他不但是史上仅有的四位曾经赢得至少9枚奥运金牌的运动员之一，还获得过三枚银牌，并且在1924年巴黎奥运会上成为史上首位在单届奥运会赢得5枚金牌的运动员。从1908年夏季奥运会至今，芬兰在每一届奥运会都有奖牌入账。



附奥运会人均奖牌榜前10名（平均每届奥运会获得奖牌数除以2015年该国人口，单位为奖牌数/百万人口）



第1名：芬兰，2.30



第2名：爱沙尼亚，2.29



第3名：巴哈马，2.06



第4名：匈牙利，1.93



第5名：瑞典，1.91



第6名：白俄罗斯，1.58



第7名：保加利亚，1.57



第8名：牙买加，1.54



第9名：斯洛文尼亚，1.53



第10名：格鲁吉亚，1.36