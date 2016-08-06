人们为何会有奥运首金情结？

哈通社阿斯塔纳8月6日电 每届奥运会开幕前后，大抵都要经历几次大的热点转换：比如开赛前各支强队的分析预测，比如代表团的旗手竞猜，比如开幕式亮点的提早揭秘，也比如代表团首金来自何处等。

尽管里约奥运会尚未揭幕，但与首金的猜测已经有了好几个版本。

人们为什么要关注首金的诞生，而且每届奥运会都乐此不疲？想来想去，盖因奥运首金有着非比寻常的价值。但说到奥运首金到底价值何在，相信很多人又不甚了了。很多人都很清楚，奥运首金与其他奥运金牌并无本质区别。但人们依然有首金情结，更多是因为感觉收获了首金也就收获了开门红。

其实，人们之所以会有奥运首金情结，从根本上讲，还是源于人们对奥运金牌的看重。人们依然看重奥运金牌，至少可以说明奥运会在竞技层面与精神层面的感召力依然不可撼动。但如果过分强调奥运金牌的价值，则容易使奥运冠军的榜样作用流于形式，也难以做到让体育在人的全面发展中发挥应有作用。更有甚者，一些人及其团队对奥运金牌不择手段的追求，最终败坏的是整个体育界的风气。

看重奥运金牌的价值，对培育良好的体育发展基础不无裨益；过度看重奥运金牌的价值，则容易使体育发展偏离固有轨迹。在对待奥运首金的态度上，以夺得奥运首金之威带动中国体育代表团勇创佳绩是正确选择，而挖空心思采取各种手段以奖励奥运首金之名行自我推销之实，则容易使奥运选手费尽心力夺取的奥运金牌贬值变味。

每一枚奥运金牌乃至奥运奖牌，都有其特定价值。不同项目的奥运金牌，固然会有不尽相同的价值含量，适度关注首金的诞生或可借势扩大运动员和项目的社会影响力，但过度吹捧首金乃至某些项目的奥运金牌，则在价值导向上做了不恰当的引导，既不利于运动员成长，也无助于项目长久发展。为此，有意识地摆脱附着在奥运首金上的功利思维，让奥运首金焕发其固有光彩，项目的眼下关注与后续发展才更有可能取得水到渠成之效。



来源：人民日报



原标题：奥运首金价值几何