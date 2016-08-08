阿富汗 “伊斯兰国”公布缴获武器照片

哈通社阿斯塔纳8月8日电 据BBC消息，"伊斯兰国"武装组织发布了一些武器和装备的照片，这些都是美军在阿富汗战斗后丢弃的武器装备。

照片里面显示一个名为Ryan Larson的士兵的身份证，这是"伊斯兰国"武装在巴基斯坦楠格哈尔省的冲突后得到的。



照片展示了一个美国便携式火箭发射器，电台，手榴弹和阿富汗部队通常使用的其他装备。



美国承认他们丢失了武器，但是坚持说没有军人被俘。



在周日早些时候发出的声明中，美军发言人说，专门人员Larson被分配到一个同阿富汗部队联合行动的单位。他说丢失个人身份证很不幸。





本月阿富汗军队在贾拉拉巴德同伊斯兰国武装战斗取得进展





附属于"伊斯兰国"的新闻社并没有说照片拍摄的时间，以及美军设备何时被缴获。

在美国的网站Founderscode.com说"伊斯兰国"武装在击退一次美国和阿富汗部队在坦克和空袭掩护下的进攻后得到那些装备。一面美国国旗也被他们缴获。

上月"伊斯兰国"表示在阿富汗首都喀布尔针对抗议游行的攻击由他们发起，那次攻击造成80人死亡，230人受伤。

据了解"伊斯兰国"武装在阿富汗东部地区活动，但是之前并没有承认过他们在首都喀布尔发动过攻击。

塔利班同"伊斯兰国"自2015年1月起经常发生战斗。