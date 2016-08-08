百万土耳其人集会支持总统埃尔多安

哈通社阿斯塔纳8月8日电 据外媒消息，土耳其总统埃尔多安星期天誓言要继续打击企图颠覆其政府的任何人或任何力量。他在伊斯坦布尔有着百万人参加的集会上发表讲话，保证要铲除上个月参与未遂政变的人"以及他们背后的力量"。

埃尔多安在一个60米的舞台上发表讲话，背后是巨大的土耳其国旗和土耳其国父穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克的画像。

他说："我们将继续走在团结的大道上。我们将热爱彼此，不是因为官阶或头衔，而是因为真主阿拉。"他对挥舞着旗子的支持者们说，如果议会批准任何恢复死刑的立法，他将予以签署。土耳其为了进入欧盟于2004年废除了死刑。

埃尔多安的两侧站立着两个主要反对党的领导人，他没有邀请亲库尔德的人民民主党领导人出席这场集会。

估计当局出动了1万5000名警察为这场大型集会执行警卫工作。记者们说，这是有着7500万人口的土耳其所举行过的最大型集会之一。会场周围还部署了防空武器，两架直升机在会场上空盘旋。

这场集会标志着自7月15日未遂政变以来的三周里每晚示威活动的结束。那场政变导致270多人丧生，其中包括34名帮助策划政变的人。