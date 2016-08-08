祖尔菲亚•钦珊罗：我会在东京战胜所有的对手

哈通社阿斯塔纳8月8日电 据Vesti.kz报道，哈萨克斯坦奥运代表团举重队总教练阿列克谢•尼日前向媒体透露了我国奥运冠军祖尔菲亚•钦珊罗的近况。

今年六月，包括钦珊罗在内，哈萨克斯坦共有4名著名举重运动员因涉嫌服用禁药，而被国际举重联合会（IWF）处以临时禁赛处罚，并因此无缘2016年里约奥运会。



据悉，作出禁赛的决定，是在IWF对其2012年伦敦奥运会期间的尿样进行了重新检测后作出的。



但到目前为止，国际举联依然没有明确针对这四名运动员的正式处罚决定。



据阿列克谢•尼透露，祖尔菲亚•钦珊罗绝无推出现役的打算，她目前仍在积极训练，并计划参加2020年东京奥运会。



"祖尔菲亚给我写了亲笔信。她在信里说：‘您注意到那些在我的重量级上参赛的选手了吗？等到东京奥运的时候，他们全都会是我的手下败将！'如今我们在里约的比赛已经结束了，很快将恢复到日常的训练当中，但我想强调，祖尔菲亚是自身重量级上少有的优秀运动员。"阿列克谢•尼说。



由于临时禁赛的缘故，今年在里约奥运会48公斤级举重项目上，我国运动员玛格丽塔•叶丽塞接替祖尔菲亚•钦珊罗参赛，并获得了第五名。



据总教练表示，首次参加国际大赛的叶丽塞经验不足。（编译：木合塔尔·木拉提）