奥运第三天 哈萨克斯坦收获第三枚奖牌

哈通社里约热内卢8月9日电（记者昆苏力坦•沃塔尔拜）奥运会第三天，哈萨克斯坦收获第三枚奖牌。

在第三天的比赛当中，来自哈萨克斯坦的体育健儿，参加了气步枪、射箭、柔道、拳击、举重、赛艇和皮划艇等项目的角逐。



作为哈萨克斯坦的优势项目，举重和拳击项目的运动员们不负众望，均取得了可喜的成绩。其中，法尔哈特•哈尔凯更是在62公斤级举重比赛中，勇夺铜牌。



这也是哈萨克斯坦体育代表团在本届奥运会上夺得的第三枚奖牌。



前两枚奖牌均来自柔道运动员：女子柔道选手加尔巴德拉克夺得铜牌是哈萨克斯坦在本届奥运会上的首枚奖牌，而柔道运动员斯梅托夫在男子柔道60公斤级的比赛中摘得银牌。



第三个比赛日，最先开始的项目是柔道比赛项目。



哈萨克斯坦柔道运动员迪达尔•哈姆扎在73公斤级比赛中，对阵冈比亚选手法比尔•纳吉尼。



虽然他以绝对优势战胜了对手，但在第二轮中，迪达尔不敌阿塞拜疆选手鲁斯塔姆•奥鲁加夫，遗憾止步第二轮。



值得一提的是，年轻的迪达尔在奥运会开赛前一周，才幸运的赢得了参加奥运会的资格。



射箭项目上，哈萨克斯坦选手苏勒坦•杜兹勒巴耶夫总比分6:4战胜了中国选手顾雪松，但在随后的1/8决赛中不敌意大利选手毛罗•内斯波利，被淘汰出局。



皮划艇激流回旋项目上，叶卡捷琳娜•斯米尔诺娃虽然成功通过了女子单人皮艇第一场预赛，但在随后的比赛中未能晋级。



而在拳击项目上，3名哈萨克斯坦拳击手表现优异，均以较大的优势战胜各自对手，挺进下一轮。其中瓦西里•列维特更是在第二回合中，技术性击倒对手获得胜利。



目前，哈萨克斯坦代表团收获了1银2铜共3枚奖牌，位列奖牌榜第25位。（编译：木合塔尔·木拉提）