“丝绸之路经济带”新疆•克拉玛依论坛在华开幕

哈通社阿斯塔纳8月10日电 据上海合作组织睦邻友好合作委员会消息，8月9日，为期三天的"丝绸之路经济带"新疆·克拉玛依论坛，在中国新疆克拉玛依市隆重开幕。

来自哈萨克斯坦、中国、巴基斯坦、伊朗等国家的400名嘉宾政要、智库和企业代表齐聚一堂，以共商、共建、共享为主旋律，围绕基础设施建设、能源合作、信息产业、经济园区、制造业、人居环境与城市发展、文化产业等七大领域，展开讨论，共谋发展大计。



中国新疆维吾尔自治区党委常委、自治区政府副主席黄卫，埃及前总理、沙拉夫可持续发展基金会主席伊萨姆·沙拉夫，中巴友好协会会长、联合国前副秘书长沙祖康等在开幕式上致辞。



黄卫表示，丝绸之路的建设不仅给新疆的发展带来了前所未有的机遇，更是带动促进区域共同繁荣的重要力量。



"丝绸之路经济带从战略构想、付诸实施到结出丰硕成果是一个长期而艰巨的过程，需要沿线各国人士集思广益群策群力。本次论坛以‘共商、共建、共享-区域合作与产业发展'为主题体现了丝绸之路与当代经济社会发展的完美结合。新疆愿与周边国家和地区一起共享经济全球化和区域经济一体化带来的机遇，共同推进本地区繁荣稳定，更好造福当地人民。"他说。



巴基斯坦参议员、中巴经济走廊议会协调委员会主席穆沙希德在开幕式上发表了主旨演讲。他高度赞扬了"丝绸之路经济带"新疆·克拉玛依论坛在推进丝绸之路建设上的重要作用。



"超过５０名来自巴基斯坦各行各业的代表来到克拉玛依，参加此次论坛。中方的参与人数超过了两百人。他们将在此次论坛上讨论中国与巴基斯坦之间，中国、巴基斯坦、伊朗以及中国、巴基斯坦、哈萨克斯坦之间的交流与合作。这次论坛是连结各国共同发展的重要桥梁。我去年也来参加了克拉玛依论坛。去年是中巴经济走廊的论坛。今年伊朗、哈萨克斯坦等国也加入到论坛中来，论坛的格局更大了。这就意味着在经贸、能源等方面地区间的合作将进一步加强。"穆沙希德说。



据悉，"丝绸之路经济带"新疆·克拉玛依论坛前身为中巴经济走廊（新疆·克拉玛依）论坛。在去年的论坛上，中巴双方签署了２０项合作备忘录，涉及能源、电力、工业园区等基础设施建设以及教育、培训、医疗、农业、民生、文化等多个领域的合作，总价值高达１０３．５亿元。今年，升级之后的"丝绸之路经济带"新疆·克拉玛依论坛，将在去年论坛的基础上，继续拓展合作领域，挖掘合作深度，实现中国与"一带一路"沿线国家互利共赢。 （编辑：木合塔尔·木拉提）