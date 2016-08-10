普京与埃尔多安握手言和

哈通社阿斯塔纳8月10日电 据英国金融时报消息，俄罗斯和土耳其总统昨日誓言恢复双边友谊，结束因叙利亚冲突造成的长达8个月的对峙，经济压力和土耳其国内未遂政变推动两个地区大国走到了一起。

俄罗斯总统弗拉基米尔•普京(Vladimir Putin)在圣彼得堡外俯瞰芬兰湾的前皇家庭院会见了土耳其总统雷杰普•塔伊普•埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)。这是自土耳其军队去年11月在叙利亚边境上空击落一架俄罗斯军机以来两人首次会晤。



在4个多小时的会谈后，埃尔多安表示莫斯科和安卡拉之间的"友谊轴心"恢复了，他补充称，两国关系将比让两国走到军事冲突边缘的叙利亚争执之前更加密切。



两国关系"比以往任何时候都要稳固得多，这将帮助我们抵御任何潜在危机"，埃尔多安补充道。他在3分钟的发言中3次将俄罗斯总统称为"我亲爱的朋友"。



在上月土耳其发生未遂政变后，埃尔多安选择俄罗斯作为海外出访的第一站，这赋予了这次峰会更广泛的地缘政治意义。西方一些人士担忧，身为北约(Nato)成员国的土耳其可能会靠拢克里姆林宫，尽管两国在叙利亚冲突中支持对立的两方。

在未遂政变和之后的镇压遭批评后，埃尔多安认为北约盟友不够团结，并因此愤怒。相比之下，他对克里姆林宫的明确支持表示欢迎。

在昨天发表的一篇访谈中，埃尔多安向《世界报》(Le Monde)表示："对于接受了西方民主价值观的土耳其，西方世界必须对它展现出团结。不幸的是，西方领导人宁愿让土耳其人民自生自灭。"

他还说："他们非但没有表现同情，而且作出了相反的反应。这让我们遗憾，这是不可接受的。"

尽管关系有所缓和，但普京的态度更保守一些，在记者会上只是勉强笑了一下。他说："我们之间的关系有过戏剧性的时期，不过我们之间的相互尊重不可避免地占了上风。我们希望、我们也会全方位恢复关系。我们感觉到了土耳其朋友的真诚，也希望这么做。"

在俄罗斯战斗机因在叙利亚北部领空巡逻时据称进入土耳其空域而被土军击落后，普京曾作出极为愤慨的回应。克里姆林宫向土耳其实施了涵盖旅游、建筑及对俄食品出口的一系列禁运措施。它还谴责埃尔多安独裁，并指控其家人通过与叙利亚境内的ISIS武装分子进行非法石油贸易获利。

不过，普京昨天表示，经贸合作关系的全面恢复"只是个时间问题"。

他还说，莫斯科和安卡拉方面会寻求按照一份截至2019年的三年计划发展经贸关系。对于免签旅游制度和俄罗斯赴土耳其包机的恢复，他并未给出具体日期。