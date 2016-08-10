奥运柔道铜牌得主在里约被小偷打成熊猫眼

哈通社阿斯塔纳8月10日电 据中新网消息，比利时奥委会9日证实，刚刚获得里约奥运柔道铜牌的比利时选手帝希尔（Dirk Van Tichelt）脸上的黑眼圈，是头天深夜在柯帕加巴纳（Copacabana）海滩遭受攻击的结果。

当地时间8日，帝希尔在赢得73公斤以下量级铜牌数小时后，与自己的训练员出外庆祝，结果在这个世界知名的里约海滩遭到攻击。

比利时奥委会主委芮姆巴艾尔（Luc Rampaer）说："他的训练员手机被偷，帝希尔去追小偷，结果被人在脸上挥了1拳。"

"由于附近就有警察，于是他做了正式投诉，之后预防万一，还是去医院看医生，尽管并无大碍。"

帝希尔伺候返回里约柔道场地，与他的奖牌及黑眼圈，一起接受媒体拍照。众多媒体都刊出他脸上挂着一圈乌青的照片。

先前比利时媒体宣称，他的黑眼圈是激烈的柔道比赛过程所造成。不过，芮姆巴艾尔已证实是因为受到攻击。

还有比利时媒体称他的黑眼圈是被应召女郎揍的，但芮姆巴艾尔否认。

他说："这是错误的信息，揍他的绝对是男的，警方的报告就是这样写的。"（编辑：木合塔尔·木拉提）