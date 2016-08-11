拉希莫夫打破奥运记录 为哈萨克斯坦摘得里约首金（视频）

哈通社里约热内卢8月11日电 里约奥运会第五个比赛日，哈萨克斯坦代表团喜获本届奥运首枚金牌。

在男子77公斤级举重项目决赛中，我国选手尼德札特•拉希莫夫以惊人的214公斤打破尘封15年之久的挺举世界纪录，并凭借体重较轻的优势击败总成绩相同的中国运动员吕小军，夺得里约奥运会该级别金牌。

在抓举项目中，拉希莫夫成绩为165公斤，而对手--中国选手吕小军发挥非常出色，三把成功，并以177公斤打破自己保持的抓举世界纪录。

这个成绩领先拉希莫夫足足12公斤。

挺举项目开始，中国选手继续保持领先，虽然第一把失败，但第二把和第三把，他都成功的举起了197公斤和202公斤，并将自己的总成绩定格在了379公斤。

想要打败中国选手，拉希莫夫必须举起214公斤。

这个重量，比世界记录还要高出4公斤。

振奋人心的时刻到来，虽然稍微有些摇晃，但拉希莫夫拼尽全力，举起了214公斤的杠铃！

三名裁判一致给了显示成功的白灯。

凭借这一举，拉希莫夫完成了惊天逆转，不仅打破了尘封多年的世界纪录，而且拉平了同吕小军之间的总成绩。

而根据赛事规则，由于体重较轻，拉希莫夫成功战胜中国选手获胜，赢得了金牌！

这也是哈萨克斯坦在本届奥运会上摘得的首枚金牌！

吕小军获得亚军，埃及选手马哈茂德以361公斤获得铜牌。（编译：木合塔尔·木拉提）

