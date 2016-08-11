德国将禁止穆斯林妇女穿戴“波卡”罩袍

哈通社阿斯塔纳8月11日电 据德国媒体报道，德国内政部长德迈齐埃将提出一系列的反恐措施，包括取缔被称为"波卡"的穆斯林女性传统服饰罩袍。

德迈齐埃即将提出的其他建议还有，加快遣返犯罪分子的速度，以及放松医生为患者保密的规则限制。

德迈齐埃将在星期四（8月11日）提出一些建议，并会在下个星期对来自他的政党的其他政府部长提出的建议表达支持。



恐怖攻击



德国的一些城市此前连续发生攻击事件，其中一些事件同伊斯兰恐怖攻击有牵连。



上个月，一名阿富汗少年在一列火车上持斧头砍人，造成5人受伤，后被警察击毙。



就在同一个月，一名申请难民身份未获批准的叙利亚难民在一个音乐节场地附近引爆炸弹，炸死自己，炸伤15人。



所谓"伊斯兰国"（IS）声称，这两起事件都是他们所为。



"波卡"是一种非常严格的穆斯林妇女罩袍，从头到脚遮盖全身，在德国穿罩袍的人并不是很多。



德国对着装的法律限制也很少，而政府的一个委员会曾在2012年发表一份报告，声称禁止穿罩袍和戴面罩是不符合宪法的。



但是，有关着装的规定存在例外情况。



例如，在德国的足球场遮盖面部是违法的。



欧洲其他国家曾有禁止"波卡"的先例，最引人注意的是在法国和比利时禁止"波卡"，意大利部分城市也禁止"波卡"。



医生保密规则



德国法律规定，医生必须为患者保守秘密，违者可能受到一年监禁或被罚款。



根据德迈齐埃的最新建议，如果医生发现有人企图伤害他人，必须向政府提供信息。



但是，这些建议受到来自左翼政界和医生们的批评。



批评人士指出，严峻的国内安全状况不应该促使政府匆忙采取政治和法律措施。