印度男子刚躲过空难又中百万美元大奖

哈通社阿斯塔纳８月１１日电 据ＢＢＣ报道，印度一名男子刚从最近发生的波音客机空难死里逃生，6天后中彩100万美元，成为世界上最幸运的人。

阿联酋航空公司一架777波音客机8月3日在迪拜国际机场迫降机身起火，机上300人奇迹逃过一劫。来自印度的卡达尔（Mohammad Basheer Abdul Khadar）就是其中一位幸运儿。

8月9日，幸运之神再次眷顾，卡达尔赢得迪拜"千禧年免税店百万富翁"彩票百万美元大奖。



目前在迪拜一家汽车经销店工作的卡达尔说，他是上个月与家人到印度喀拉拉邦（Kerala）度假时，买了这个彩票。



卡达尔认为上周的"奇迹逃生"是"上帝赐予的珍贵礼物"，他说："我觉得上帝给了我第二次生命，使我幸免于空难，并因为我持续行善再次保佑我，给我这个意外之财。"



阿联酋航空公司一架777波音客机8月3日在迪拜国际机场迫降机身起火，机上300人奇迹逃过一劫



今年61岁的卡达尔表示，他已经工作36年，计划在去年12月退休，后来老板却说他在工作一年。



卡达尔表示，他准备退休后回到印度找到一份工作，参加救助贫穷儿童。



但是他说，他不会把这些钱捐给慈善机构。