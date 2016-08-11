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21:31, 11 八月份 2016 | GMT +6
男子柔道：拉阔夫不敌捷克选手 提早结束奥运之旅
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哈通社阿斯塔纳8月11日电 据哈萨克斯坦体育网站消息，11日，我国男子柔道100公斤级选手马克西姆•拉阔夫在1/8决赛中不敌捷克选手鲁卡什•克尔帕列克，提早结束了其里约奥运之旅。
据悉，拉阔夫此前战胜了爱沙尼亚选手格里高利•米纳什金。（编译：塔布斯）
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