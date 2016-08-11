中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    21:31, 11 八月份 2016 | GMT +6

    男子柔道：拉阔夫不敌捷克选手 提早结束奥运之旅

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳8月11日电 据哈萨克斯坦体育网站消息，11日，我国男子柔道100公斤级选手马克西姆•拉阔夫在1/8决赛中不敌捷克选手鲁卡什•克尔帕列克，提早结束了其里约奥运之旅。

    据悉，拉阔夫此前战胜了爱沙尼亚选手格里高利•米纳什金。（编译：塔布斯）

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 奥运会 国际 议会选举2016 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!