美重申克里米亚为乌克兰领土 呼吁各方克制

哈通社阿斯塔纳8月12日电 据BBC报道，美国国务院重申，克里米亚半岛是乌克兰领土，美方有关立场也得到国际社会普遍认同。

国务院发言人特鲁多周四（11日）表示，非常关注克里米亚和乌克兰边境地区的紧张局势，美方呼吁各方克制，避免使局势升级。

俄罗斯指责乌克兰阴谋对有争议的克里米亚半岛发动袭击。



乌克兰作为安理会非常任理事国提出了召开紧急闭门会议的要求，讨论两国间的紧张关系。



乌克兰当局周四下令军队处于戒备状态，俄罗斯也计划提升克里米亚的防卫。



国务院发言人特鲁多表示，"美方的立场众所周知：克里米亚是乌克兰的领土，美方有关立场也得到国际社会普遍认同。"



她说，"美方呼吁各方保持克制，减少任何会使局势升级的行动。"



"在这个问题上，美方将继续与国际伙伴国保持密切接触。但是，美方认为现在应该降低紧张，减少争吵并回到谈判桌上来。"



乌克兰总统波罗申科说，他已经命令在这些地区的所有部队进入战备状态。



与此同时，俄罗斯总统普京会见了军方高级指挥官，讨论了加强克里米亚安全保障的问题。



俄罗斯指责乌克兰入侵了克里米亚的领土，但是乌克兰形容这仅仅是"幻想"。



乌克兰将在8月24日举行从俄罗斯独立25周年纪念活动，俄罗斯则准备在9月18日举行议会选举。



在这样的背景下，双方都在指责对方破坏局势的稳定。



他说，这些幻想只是为了对乌克兰采取更多的军事威胁所编造的借口。