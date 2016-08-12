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19:28, 12 八月份 2016 | GMT +6
总统杯冰球赛：中国昆仑鸿星与俄罗斯海军上将在赛场大打出手（视频）
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哈通社阿斯塔纳8月12日电 据Shaiba.kz网站消息，12日，哈萨克斯坦总统杯冰球赛季军争夺战，中国昆仑鸿星队与俄罗斯海军上将队在赛场大打出手，场面一度失去控制。（编译：塔布斯）
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