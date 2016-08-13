里约奥运泳池水质发臭不合格 跳水晨练遭取消

哈通社阿斯塔纳8月13日电 据外媒报道，里约奥组委首席发言人安德拉达12日表示，由于奥运场馆游泳池的水没有达到质量标准，早晨的跳水训练取消。

本届奥运会跳水项目的比赛于8月7日至20日举行。



奥运跳水选手12日被赶出奥运泳池，被迫在地面练习，因为主办单位急着要把泳池从绿色变回蓝色，还有选手说池水闻起来有臭味。



安德拉达向记者表示："从早上开始训练已经被取消，因为水不符合质量标准。我们将及时清理。水不会对健康造成威胁，处理水需要一定的时间，因此训练被取消，我们可以提供其他的设施用于训练。"



主办单位坦承，清理这一周忽然从蓝变绿的池水工程，比想象中耗时且复杂。



他们之所以决定直接关闭泳池，主要是跳水池旁的另外1个池子池水也变绿，主办单位为了要把池水变回蓝色，技术性大增氯用量，结果水球选手抱怨眼睛感到刺痛。



主办单位发言人安德拉达(Mario Andrada)说："我们学到化学并非精确的科学。""发挥效用的时间比我们预期的久，我们知道今早有场训练课遭到取消，但因为我们得先进行清理，水池得保持静态。"



英国跳水选手戴利(Tom Daley)推文表达他对泳池关闭的心声："希望这意味着我们将不再需要像前几天一样，跳到很糟的东西里面了。"