密尔沃基枪击案：美国州长动员国民警卫队协助执法

哈通社阿斯塔纳8月15日电 据BBC消息，美国威斯康星州长斯科特·沃克（Scott Walker）宣布动员国民警卫队协助执法人员执法，防止因密尔沃基警员开枪打死一名黑人引发的暴力事件持续。

当地时间星期六，密尔沃基市警员开枪打死一名被截查的23岁男子西尔维尔·史密斯（Svlville Smith），引发暴力事件。

密尔沃基市长汤姆·巴雷特表示，当警方要求非裔美国人史密斯放下手中的手枪时，他并没有按照要求做。

星期六当晚，有人在密尔沃基市内多处破坏商店和烧车，包括加油站在内的一些建筑物被人纵火。该市消防队开始亦无法前往灭火，因为有人开枪。

过去两年来，美国多个城市发生警方针对黑人社区的暴力事件，引发民众的示威抗议。

密尔沃基市一名警察被砸进警车车窗的一块砖头击中头部。

警方表示，星期六下午，史密斯被警方截停后下车逃跑，警方后来开枪，史密斯伤重身亡。

警方星期日表示，史密斯有"多次被捕记录"。据《密尔沃基哨兵报》报道，史密斯曾因枪击案和恐吓被控，但后来的指控被取消。







密尔沃基市警察局局长爱德华·弗林并未透露警方为何截停史密斯的汽车，只是说当时史密斯的"行为令人生疑"。

整个事件的过程被开枪警察身上配戴的摄影机拍摄下来。这位警员本人也是黑人。

威斯康星州长沃克星期日下令动员国民警卫队协助密尔沃基警方，以防止暴力事件持续。

2014年，密尔沃基警方击毙一名没有武器的非裔男子汉密尔顿。密尔沃基地区检察官后来表示将不会对开枪打死汉密尔顿的白人警察提出刑事起诉。

当年12月，美国司法部表示，应密尔沃基市警察局的要求，将对该市警队进行全面检讨，以发现问题并作出改进。

密尔沃基市长巴雷特呼吁民众克制，并呼吁人们理解史密斯的家庭。他说，"一位年轻人昨天下午刚刚失去他的生命。不管事情怎样，他的家人都受了伤"。