科学家：长时间保持坐姿将影响人的寿命

哈通社阿斯塔纳8月15日电 长时间伏案工作，或者坐在沙发上看电视，会让你的预期寿命大打折扣，哪怕你每天都在坚持锻炼。

美国癌症学会的一个团队分析了123000名中年人14年来的健康数据。他们比较了每天静坐不低于6小时的人和每天静坐不超过3小时的人的死亡率，并综合考虑了饮食等因素的影响，最后得出了一个惊人的结论：在沙发上久坐的女性，死亡率要高37％，久坐的男性，死亡率要高17％。至于如此巨大的性别差异是怎么形成的，现在还不清楚。



在另一项研究中，澳大利亚昆士兰大学的一个研究团队分析了8800名澳大利亚人看电视的习惯。他们的计算表明，25岁以上的成人每多看一小时电视，他们的平均寿命就减少22分钟。换句话说，每天看电视6小时的人，平均来说，要比不看电视者的人早死5年。



还有许多研究也得出了相似的结论。邓斯坦和同事对这些研究做了综述，认为久坐"应当作为身体活性和健康的一个独立因素来考虑"。



结论十分明了：久坐数小时不动会对健康造成风险，无论你在一天中剩下的时间里如何弥补。就像你不可能通过周末跑上1万米的方法来弥补每天抽的20根烟一样，剧烈锻炼也不可能抵消连看几小时电视的危害。佩特尔的研究发现，每天坐上几个小时的人，就算每天锻炼45到60分钟，死亡率也仍然比别人高。研究者把这些人称为"活跃的沙发土豆"。



然而，令研究者担心的不仅仅是沙发。如果造成危害的是静态本身（睡觉不算，睡眠对健康是有益的），那么研究者猜想，其他形式的静态或许具有和看电视一样的危害，无论是阅读长篇小说，还是坐在办公桌前。