特朗普将发布打击伊斯兰恐怖主义的计划

哈通社阿斯塔纳8月15日电 据美国媒体消息，美国共和党总统候选人特朗普将于星期一发布他如何打击伊斯兰恐怖主义的计划。就在几天前，特朗普指责美国总统奥巴马和民主党总统候选人希拉莉是伊斯兰国激进组织创办人。

特朗普几个月来一直声称他对付中东的圣战者将比奥巴马要强硬，但他却没有提出一个具体计划。特朗普上周称奥巴马和克林顿建立伊斯兰国的言论激起了人们对他发起新一轮批评。特朗普在重复这一指称后，又表示他仅仅是在讽刺。

阿拉巴马州参议员杰夫·赛辛斯是特朗普的主要支持者。他星期天对美国广播公司电视台说，特朗普"将说明我们要如何重建在那一地区我们的盟友和朋友的信任，他们同样反对并抵制这种恐怖主义。特朗普将说明如何打击敌人并与朋友合作，你不会不自量力，像奥巴马和克林顿那样破坏那些国家的稳定。"

特朗普的竞选搭档、共和党副总统候选人彭斯说，特朗普将"真正具体地"提出一项他将如何打击伊斯兰国的计划。

美国前国防部长帕内塔是克林顿的支持者，他说，特朗普需要披露他的详细计划。

他说："我认为特朗普与其发出些不靠谱的指称，不如披露他的计划。他说奥巴马总统建立了伊斯兰国，那是在撒谎。他应当说明他将实施什么样的战略来击败伊斯兰国，但他却说，他有一个秘密计划，可是谁也不知道这秘密计划有什么内容。"

在全国政治民调中，克林顿的支持率领先特朗普大约7个百分点。克林顿还在几个将在11月8日全国大选中起举足轻重作用的战场州领先于特朗普。