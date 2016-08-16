观看网络色情内容影响男性的性健康

一名顶级性心理理疗师警告说，网络色情导致越来越多的年轻人有性健康问题。

安吉拉•格里高利说，越来越多的男性青春期少年和20多岁的年轻人有勃起功能障碍。

她说这同这些人执迷于观看网络色情内容有关。虽然没有正式数字，但是她说这些人花大量时间通过手机和便携式电脑观看网络色情。



安吉拉•格里高利说，在过去16年当中，特别是最近5年中，年轻男子寻求治疗的人数增加。



这些到诊所的男子都有勃起功能障碍，其中年长者有此问题的原因通常和糖尿病，多发性硬化症和心血管疾病有关。



而年轻男子则没有器官性问题，他们经过他们的家庭医生检查，都没有问题。





所以安吉拉•格里高利说，他们在诊断中首先提出的问题是，色情和手淫习惯可能是他们同性伴侣一起时遇到勃起障碍的原因。



他们的患者中的一个典型事例就是一个名为尼克的男性青年，他在15岁的时候有了第一个手提电脑。自那以后他每天沉迷于观看网络色情，而且沉迷的程度越来越深，时间越来越长。



不久尼克就有了性健康问题。尼克发现当他和一个他喜欢的姑娘躺在床上的时候，他根本失去了性欲望，尽管他也想和这个姑娘做爱。



尼克说，最严重的时候他一天要花两个小时观看网络色情内容。后来他遇到性功能问题后开始寻求医生帮助。



最后尼克在长达100天时间内戒除观看网络社情，令他欣慰的是，他的性功能因此恢复正常。他终于能和他喜欢的女孩在一起。



安吉拉•格里高利建议说，任何人如果认为因为观看网络色情内容而遇到类似问题，要同他们自己的家庭医生寻求帮助。（来源：BBC中文网）