波兰寻宝者开始挖掘“纳粹黄金列车”

波兰寻宝者在该国西南的一个他们认为藏有"纳粹黄金列车"的地方开始挖掘，据说那是一列满载珠宝和武器的火车。

专家认为没有证据证明传说中的列车在那个地方存在过。

探宝团队地负责人是波兰的科佩尔和德国的里希特。他们说，穿地雷达测试结果"很有希望"。



他们认为这列火车在1945年被藏在一个隧道中。他们在波兰城市瓦乌布尔日赫附近的挖掘工作可能需要10天时间。



二战结束后一直有传闻说，一辆满载掠夺来的物资和枪炮的列车被隐藏在一个复杂的隧道中，该隧道是纳粹没有机会完成的秘密军事工程。



当时向德国本土进攻的苏联红军逼近导致这个秘密工程中断。





在二战期间，在瓦乌布尔日赫附近纳粹德国修建了很长的隧道。



12月克拉科夫的AGH科技大学的马德基教授说，在该地点的地理测量发现了一列火车的痕迹。



他在瓦乌布尔日赫的新闻发布会上说，"可能有条隧道。没有火车。"



寻宝团队的发言人盖克周二对记者说，他们必须得找到铁路，或许一个进入铁路隧道的入口，如果隧道存在，里面就应该有一列货车。



根据当地传说，当苏联红军逼近的时候，一辆装甲列车装载着黄金从现在的波兰城市弗罗茨瓦夫离开。



弗罗茨瓦夫在二战期间名为布雷斯劳，曾是德国重要的工商业与文化名城。二战后经过领土调整，德国失去了这座城市。



据说这列火车在瓦乌布尔日赫3公里处的著名的克雄日城堡附近消失。(来源：BBC)