里约奥运会上现五项技术创新

哈通社阿斯塔纳8月17日电 据外媒消息，2016年里约奥运会是史上最高科技的一届奥运会。俄罗斯圣彼得堡国立资讯科技机械与光学大学的专家列出了里约奥运会上的5项主要创新。

全视气球



为保障安全，里约上空有装备了Logos Simera与Altave Omni视频监控系统的气球。每个气球上有13个摄像头，可以录下分辨率为1.2亿像素（Omni为1亿像素）的清晰视频，覆盖超过40平方公里。其独立内存可以保证3个昼夜的视频录制。系统几乎可以实时跟踪整个城市地面上的情况，对影像进行进退、暂停和放大等操作。



机器人记者

为报道本届奥运会，《华盛顿邮报》将比赛结果交给人工智能进行处理。由该报专家研制的Heliograf技术能生成关于谁得到什么奖牌的简短讯息，添加需要的标签和国旗，并在推特社交网上公布，另外还可以通告比赛将在15分钟后开始。



戒指钱包

国际支付系统Visa和巴西Bradesco银行为奥运会推出了带NFC（Near Field Communication）芯片的系列可携带支付工具，该类工具可以用来进行非接触付款。其中包括弹力手镯、手表、戒指，它们无需充电，并且防水防湿，潜水深度可达到50米。

水下计时器

里约奥运会还带来了很多与运动有直接关系的技术创新，其中包括游泳用的水下圈数记时器Omega Wave，以及可以每秒拍摄1万张数字照片的终点摄影计时器Omega Scan'O'Vision MYRIA，另外还有针对自行车运动员的智能眼镜Solos。

身如其境

NBC与BBC电视台以Video-360的模式对奥运会进行转播。BBC的报道可以通过浏览器直接收看，也可以通过iOS和Android的APP收看。NBC决定只让兼容Gear VR套件的Samsung Galaxy手机用户观看。

除此之外，本届奥运会的IT基础设施能够容纳48亿观众通过电视和网络观看比赛。数据中心能够保证为2.2万家媒体及时提供比赛信息，所有人员管理系统和个人数据处理系统首次完全通过云技术操作。