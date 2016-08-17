中国空间技术研究院有意参与阿斯塔纳世博会（图）

哈通社北京8月17日电 16日，驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫应邀到北京航天城和中国空间技术研究院总部参观访问，并与中国空间技术研究院党委书记兼副院长赵小津先生举行会谈。

参观期间，努雷舍夫大使对中国在卫星遥感、卫星通信、卫星导航定位系统等方面取得的最新成果有了进一步的了解，同时还参观了航空航天博物馆和CAST封装测试厂。



赵小津表示，中国空间技术研究院愿意在"一带一路" 框架下，加强同哈方在空间技术领域的交往，扩大航天技术研究领域的务实合作。



努雷舍夫高度评价了哈中全面战略伙伴关系的发展，指出哈萨克斯坦要实现航天技术的大发展，与中国的合作和交流是不可或缺的，哈萨克斯坦一贯重视加强与中国在高新科技领域的交流与合作。



会谈达成了多项重要协议，包括空间技术研究院参与阿斯塔纳世博会并展示可替代能源领域最新科技成果、中方为哈方培训航天领域科技人才等等。



中国空间技术研究院成立于1968年，隶属中国航天科技集团公司，是中国主要的空间技术及其产品研制基地，中国空间事业的骨干力量。



中国空间技术研究院主要从事空间技术开发、航天器研制，空间领域对外技术交流与合作，航天技术应用等业务，参与制定国家空间技术发展规划，研究有关探索、开发、利用外层空间的技术途径，承接用户需求的各类航天器和地面应用设备的研制业务并提供相应的服务。（编译：金桥）





