美国加州山火：凶猛大火迫使上万居民疏散

哈通社阿斯塔纳8月18日电 据BBC消息，美国加利福尼亚州南部山火肆虐，参与灭火的当地消防队员表示，这是他们所见过的近来最猛烈的山火。

当局已对位于洛杉矶东面约82,000位居民的地区发出了疏散令。

"布鲁卡山火"所到之处，摧毁当地民宅，迫使公路关闭，并扰乱了加州与内华达州之间的交通联系。

由于火势蔓延，居民紧急疏散，一些人刚好躲过致命的山火。

星期二（8月16日），由于高温干燥，南加州圣伯纳丁诺县卡洪隘道爆发山火，山火迅速蔓延，火场面积扩大至近47平方英里（约12,200公顷）。

尽管当局派出1,300名消防员奋力灭火，但火势依然扩大并失控。

消防队长麦克·瓦科斯基表示，在消防队服役40年来，他从未见过如此极端的情况。

圣伯纳丁诺县消防局长马克·哈特维希说，很多家庭在山火后返回家园，会发现他们已一无所有。

他表示，"山火很大，很猛。火势非常大，简直前所未有"。



由于高温干燥，南加州圣伯纳丁诺县卡洪隘道爆发山火，山火迅速蔓延。







尽管当局派出1,300名消防员奋力灭火，但火势依然扩大并失控。





目前还没有人员伤亡的情况，但当局派出搜救狗，寻找可能的遇难者。

当局无法说清楚到底有多少住宅被山火摧毁，但一些居民担心，被摧毁的民宅数以百计。

位于圣加夫列尔山的旅游胜地赖特伍德被众多的松树环绕，目前已被山火围困。在大风的影响下，猛烈的山火正朝着郁郁葱葱的山谷袭去，并向山脊扩散。





消防局长马克·哈特维希说，很多家庭在山火后返回家园，会发现他们已一无所有。







当局无法说清楚到底有多少住宅被山火摧毁，但一些居民担心，被摧毁的民宅数以百计。





尽管该地区属于疏散地区，但一些居民选择留下，他们想照看自己的家园，并观察火山。

不过，当地居民并没有恐慌。未受山火影响的咖啡馆也正常开门，并给警员和媒体记者提供食物。

在布鲁卡山火肆虐之际，天空一边是蔚蓝，一边是厚重的浓烟。