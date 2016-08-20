哈萨克斯坦网民拍短片恶搞里约奥运拳击赛裁判团

哈通社阿斯塔纳8月20日电 日前，哈萨克斯坦网民制作了一部讽刺视频，通过这种方式表达对瓦西里•列维特因裁判争议判罚而失去金牌的不满。

在这段不足1分钟的视频短片当中，扮演哈萨克斯坦拳手的演员，遭到了对手、裁判、场外裁判的联手围攻，并最终"输掉了"比赛。



视频制作者声称："这正是瓦西里•列维特在奥运会拳坛上的遭遇"。



阿斯塔纳时间8月16日，我国拳手瓦西里•列维特在男子91公斤级决赛中，同俄罗斯选手叶夫根尼•季先科对决。



尽管在比赛中，瓦西里•列维特明显占据了优势，并几乎一度击倒对手，但三名裁判依然裁决其0:3负于叶夫根尼•季先科。



这一裁决在当时就引起了场下观众的嘘声，以至于在颁奖典礼上，瓦西里•列维特不得不亲自安抚不满的哈萨克斯坦支持者。



无独有偶，爱尔兰选手迈克尔•柯兰与俄罗斯选手弗拉迪米尔•尼基汀之战同样遭遇了不公正的裁决。愤怒而爱尔兰选手当场向裁判比出了中指，并怒骂裁判无耻。



一系列争议判罚所带来的舆论批评，最终令国际业余拳击协会(AIBA)不得不对一批裁判进行了调查，并处以禁赛处罚。（编译：木合塔尔·木拉提）