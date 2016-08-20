世界十大女强人新排名出炉 默克尔领衔

法国国际广播电台网站8月18日刊发题为《世界十大女强人新排名》的文章称，女子在世界政坛上仍是少数，她们的晋升道路经常受到"玻璃天花板"的阻挡。法新社最近列出10位突破玻璃天花板的世界女强人：

第一名是德国总理安格拉·默克尔。62岁的默克尔连续十一年出掌德国最高权力，无论是解决金融危机还是接待难民等决策，她都是绕不过去的主要领导人之一。她在2005年当选德国总理，成为德国史上首位女总理。前物理学博士默克尔被福布斯杂志认定是全球最强大的女人。

第二名是英国首相特雷莎·梅。59岁的梅夫人今年7月13日在前英相卡梅伦因脱欧公投辞职后，成为英国保守党领袖和英国首相。她是继撒切尔夫人之后的英国第二位女首相。在当首相之前，她自2010年起，担任英国内政大臣。她曾是卡梅伦的盟友和留欧派。接下来她将主掌英国与欧盟的脱欧谈判，肩负历史责任。

第三名是美国民主党总统候选人希拉里·克林顿。68岁的希拉里正在接近白宫的大门。她是美国史上首位代表一个大党参加总统竞选的女性。希拉里1993-2001年是美国第一夫人，曾是克林顿总统的战略伙伴。她在2001年投入政治，当选纽约州参议员，然后出任奥巴马总统的国务卿。

第四名是缅甸领导人昂山素季。71岁的昂山素季是缅甸民主的象征人物和诺贝尔和平奖得主。她领导的缅甸民主联盟在2015年的大选中获胜，取得议会压倒性多数，得到国家的控制权。但她因军政权留下的宪法而无法成为缅甸总统，便委派一名亲随任总统，她则以外长和国务顾问的身份实际管理国家。

第五名是利比里亚总统埃伦·约翰逊·瑟利夫。1938年出生的瑟利夫在2005年当选利比里亚总统，成为利比里亚和非洲史上首位民选女总统。她在2011年因非暴力斗争维护女性安全和权利而获诺贝尔和平奖。瑟利夫曾任该国财长和国际机构高级官员。她在2011年再次当选利比里亚总统。

第六名是智利总统米歇尔·巴切莱特。自巴西总统卢塞夫被停职后，64岁的巴切莱特便成为拉丁美洲唯一行使职权的女性领导人。巴切莱特在皮诺切特独裁统治时代，作为反对派曾遭关押酷刑。后来智利民主化后，她出任智利国防部长，是拉美首任女国防部长。她在2006年当选智利总统，并在2013年再次当选。

第七名是国际货币基金总裁克里斯蒂娜·拉加德。60岁的法国人拉加德2011年开始出任国际货币基金总裁，并刚刚获得连选连任。这位前商务律师，曾任萨科齐总统时期的经济部长，她是担任法国政府这个要职的首位女性。

第八名是美联储主席珍妮特·耶伦。她自2014年起，任美国联邦储备委员会主席。69岁的耶伦是美联储自1913年成立百多年来的首位女性掌门人。经济学家耶伦在克林顿总统任期内曾担任白宫首席经济官。

第九名是联合国教科文组织总干事伊琳娜·博科娃。博科娃2009年成为联合国教科文首任女性领导人，负责在全球开展教育计划，拯救人类文化遗产，捍卫言论自由。今年64岁的伊琳娜•博科娃是保加利亚人，非常重视捍卫女性平等权利。她在2013年再次当选教科文总干事，她目前正在竞选下届联合国秘书长。

第十名是世界卫生组织总干事陈冯富珍（玛格丽特·陈）。68岁的陈冯富珍自2006年起领导世卫组织。她将女性健康列入工作重点。她曾在1994-2003年任香港卫生署署长，是担任这个职务的首位女性。