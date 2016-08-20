外媒：蒙古货币贬值爆经济危机

蒙古货币正高速大幅贬值，导致一场空前经济危机蒙古国目前正在应对一场经济危机。蒙古货币正以空前的速度大幅度贬值。

可能连成吉思汗都会对眼前的这场"战斗"感到束手无策。

2011年，由于国内丰富的矿产资源受到外国投资关注，蒙古经济年度增长达到17.5%，增速世界第一。



然而，彭博社的数据显示，蒙古货币图格里克的币值仅本月就下跌7.8%，成为全球表现最差货币。



这个夹在中国和俄国之间内陆国家的经济似乎正以惊人的速度下滑。



其实，蒙古仍然拥有很多未被开采的金、铜和煤矿等自然资源。



然而，近来全球期货价值大跌，另外蒙古90%出口产品的对象国中国眼下对矿产品的需求量也相对疲软。



蒙古政府表示，国家已"处于严重经济危机状态"。



财政部长乔伊吉勒苏伦上星期在电视讲话中表示，政府已无法为公务员或者军队支付薪水。



更严重的是，蒙古政府对于投资法和开采矿产协议中的存在政策的不统一，也导致很多外国公司迅速撤离。



据美国国务院的数字称，自从2011年到去年第一季度，在蒙古的外国直接投资下滑85%。



由于民众对于曾经长期执政的民主党处理经济问题不当而失去信心，蒙古国人民党今年早些时候以压倒优势当选。



对于新总理额尔登巴特来说，未来的道路会非常艰巨。



由于现金短缺，蒙古已经拥有巨额债务，仅仅是贷款利息就高达230亿美元。



难怪很多人担忧，蒙古现在可能面临破产，或者需要外来财政援助。（来源：英国BBC）