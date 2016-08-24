路透社：蒙古国本币急剧贬值 民众惊慌抢进美元

炒汇者正在利用蒙古国经济危机加深的机会来赚钱。他们聚集在乌兰巴托的各个黑市，手里挥舞着成沓的美元和人民币，吓唬六神无主的客户说，外国钞票正在变得越来越少。

Naiman Sharga市场接近乌兰巴托杂乱贫穷的帐篷区，已成为被蒙古国货币图格里克急剧贬值吓坏了的民众每日光顾的地方。

"现在我无法找到更多的美元，"炒汇者Ganbold表示。

Ganbold自从1990年以来就倒腾外汇，一直到现在，每当他需要更多现金的时候，都能够依赖炒汇者构成的网络。

但如果一笔美元不能如愿从海外运到，Ganbold就得收摊，直到有更多的美元到手。

在6月底选举中取得大胜而上台的蒙古国政府已经陷入混乱，此前连续多年外商投资下滑，政府实施的财政扩张措施不可持续，煤炭和铜等大宗商品的需求也在减少。

上周蒙古国央行升息450个基点至15%的纪录高位，稳住了本币兑美元的大跌势头。自8月以来蒙古国货币图格里克兑美元累计下跌9%，是全球表现最差的货币。

Ganbold告诉路透，美元供给已经减少，商业银行严格限制外汇交易，其中一家银行拒绝兑换美元。他的周围都是沮丧的购买外汇的人。

财政部长Battogtokh Choijilsuren本月稍早表示，央行的外汇储备为13亿美元。不过他并称，如果剔除与中国的150亿元人民币货币互换协议，外汇储备则显示为4,600万美元缺口。

国际货币基金组织(IMF)的一个工作组上周在蒙古国会见了总理扎格勒图勒嘎•额尔登巴特(Jargaltulga Erdenebat)的新政府成员，但一些分析师猜测，蒙古国可能向中国求助再签署一项货币互换协议，而不会向IMF求助。

"中国很有可能会发挥其对地区的影响力，向蒙古国提供比IMF规模更大且条件更好的纾困协议，"乌兰巴托经纪商BDSec首席营运长Nick Cousyn说。

"考虑到蒙古国丰富的自然资源，并有潜力发展成为中国与俄罗斯的经济走廊，该国对中国具有重要战略意义。"



**焦虑的日子**

承诺削减债务和重新吸引外资的蒙古国政府已推出了节约措施，例如削减老员工的工资，取消每月发放的学生津贴。

该国2016年上半年的经济增速放缓至1.4%，而在2011年矿业驱动的繁荣时期，经济增幅曾达到17.3%的纪录高点。

对图格里克贬值的担忧促使很多人将积蓄换成美元，黑市的汇价要低于官方汇率，该国商业银行还限制每日可兑换金额。

蒙古国300万人口中近一半居住在乌兰巴托市，那些将儿女送往海外接受大学教育的家庭目前处于绝望中。

"我儿子明天去美国上大学，但美元汇率太贵了，对我们来说太困难了，"一位名叫Enkhmaa的妇女说；她跟其他许多父母一样，都在从Naiman Sharga的经纪人那里寻找最好的汇率。

周二早上，交易商为图格里克兑美元的报价约为2,247至2,250，这仍优于官方汇价2,260，并优于上周四触及的纪录低位2,265.28。

蒙古央行总裁Nadmid Bayartsaikhan周五对当地媒体称，他预计还要再过两年紧日子，重新磋商外债的条款；今年第一季蒙古外债总额为235亿美元。

蒙古央行官网上刊登的文件副本中，他认为美元升值是"人为的"，并称美元走势最终将反转。

"所以我想告诉人们的是，不要被美元目前汇率所欺骗，"他说，"不要恐慌。"

来源：路透社中文网