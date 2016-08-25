大众高尔夫车型被迫停产

高尔夫，原本在德语中是"gulf"演变而来。是指来自墨西哥湾的暖流，这股暖流将温暖的空气和降水送达寒冷的北美洲及西欧，它坚持而执着，恒久不变，大众给它取"gulf"相信也是希望高尔夫能够走向全球，受到人们的喜欢。

如愿以偿，高尔夫作为大众旗下最经典车型，从1974年问世至今已经走过了42年，累计销量早已经突破2000多万辆。成为风靡全球最受欢迎的紧凑型轿车，高尔夫也谱写了汽车界里的一段传奇。

然而，天有不测风云，人有祸福旦夕。大众汽车刚从"排放门"的雾霾中走出来，如今又有了新的麻烦。由于和两家关键配件供应商发生纠纷，大众汽车在德国沃尔夫斯堡总厂的高尔夫汽车生产线从本周一开始停产一周。

没有一点防备，大众单方面毁约



此次联合逼宫大众高尔夫停产的两位主角，分别是供应商ESAutomobilguss和CarTrim，二者属于同一家公司。ESAutomobilguss是变速箱铸铁部件的供应商，CarTrim则是座椅套的供应商。二者跟大众开撕的原因是：大众在没有任何理由的情况下，就取消了双方一些合同，并且拒绝提供赔偿。其中包括将在明年开始履行价值5亿欧元的合约。两家供应商通过其共同的母公司Prevent DEV GmbH发布声明：停止向大众供货，并要求大众赔偿其为生产进行的工厂改进费用，总共为5800万欧元的赔偿。

大众为何铤而走险单方面取消合约？



大众，这艘汽车界里的"超级航母"外表上看似风光无限，但在去年经历了"排放门"之后也让企业元气大伤。在"排放门"事件中，大众在全球共涉及约1100万辆汽车。据德国媒体测算，仅召回这些涉及车辆的成本费用就可能超过60亿欧元，外加巨额的罚款对于庞大的大众公司而言，财政资金链不足将会导致什么样的后果，将是不可估量的。所以，大众在面对供应商的选择上，更加要货比三家，精挑细选，希望能从根本上开源节流，才会上演此次铤而走险单方面取消合约的一幕。

逼宫停产后，大众将会受到哪些影响？



逼宫停产将直接影响大众位于，包括位于狼堡、茨维考和埃姆登的整车组装厂，以及另外三座零部件工厂生产进度。据悉，狼堡工厂去年生产共了81.5万辆车，高尔夫和高尔夫Sportvan近50万辆，本次该工厂生产也仅涉及高尔夫车型。



大众一名发言人透露，停产期间大众德国埃姆登工厂每天受影响的工人为8000至9000人，大约会损失产量6250辆。同时，对于此次纠纷业内人士有的分析，大众将会损失4000万欧元。也有的分析大众将会损失1亿欧元。



上周大众已经向布伦瑞克当地法院提起诉讼，同时还要求法院对两家供应商进行罚款，并且允许大众自行到供应商的工厂去提货。当地时间上周五，法院要求两家供应商恢复供货，不过截至目前二者还未作出回复。

虽然，大众回应此次停产不会对大众全年产量计划有所影响。但是此次"后院起火"，不得不为大众汽车再次敲响警钟，刚刚摘得上半年销量全球第一的大众汽车，明显迎来了多事之秋。下半年大众销量会不会受其影响，我们拭目以待。（文章来源：搜狐汽车）