拜登：美将倾听土要求引渡居伦每一件证据

哈通社阿斯塔纳8月25日电 据美国媒体消息，拜登星期三在安卡拉会晤了土耳其总统埃尔多安。他设法避开埃尔多安急不可待的要求，拜登解释说美国法庭要求在将一名嫌疑人送交另外一个国家之前必须有确凿的证据。

美国副总统拜登说，白宫决心在决定是否引渡穆斯林教士居伦之前，倾听土耳其提供的"每一丁点证据"。



居伦现在居住在美国东部的宾夕法尼亚州。土耳其要求美国立即将其引渡回国，并指责他组织了上个月的未遂政变，对此居伦予以否认。



拜登说："你不能到法庭上说：这是一个‘坏家伙'，你必须说：‘这个男人或女人从事了如下明确的犯罪活动'。"

拜登说，检察官需要向法官表明这么做有合理的理由，有的时候法庭进展非常缓慢。



拜登指出，奥巴马总统如果未经恰当的听审，就擅自下令引渡一名外国公民，有可能受到弹劾。

土耳其总理耶伊尔德勒姆说，任何拖延送交居伦的行为，都有可能损害美土关系。

拜登说，他理解土耳其的愤怒之情，但表示美国无意保护任何一个从事过伤害其盟国的人。

土耳其逮捕或解雇了8万名政府雇员、法官和学者。它认为，这些人或是居伦的支持者，或参与了由一些反叛军官发动的未遂政变。