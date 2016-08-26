捷克世界小姐皈信伊斯兰，称伊斯兰教对女性最尊重

哈通社阿斯塔纳8月26日电 据外媒报道，当代最为著名的捷克美女、电影明星、国际超模、时装设计师玛克塔·克林柯瓦小姐，宣布皈信伊斯兰成为穆斯林，并且为了完美的穆斯林生活环境移民迪拜定居，改名麦尔彦。 她不久前在迪拜对记者说，她经历了三年的考察、探索和体验，最后选择了对女性最尊重的伊斯兰，放弃原来的基督教信仰。

根据英国《阿拉伯圣城报》报道，这位国际知名度如日中天的名模、明星、设计师宣布皈依伊斯兰之后，引起她世界各地的千万粉丝哗然，大惊失色。 克林柯瓦小姐去年在意大利举行的世界小姐比赛中获得"女王"冠军称号后，名声冲云霄，达到顶点。 许多国际名牌时装公司到处追寻她，希望同她签约，成为名牌产品代言人。 美国好莱坞电影公司决定特邀她参加一部新电影《ME90LOVE》的拍摄，扮演女主角。 她的稳定的工作是布拉格电影学院（FAMU）院长，兼任国家级流行时装设计大师，并且在捷克首都布拉格开设一家国际广告公司，担任迪拜阿里家族集团公司的销售经理。 早年曾获得布拉格查尔斯大学英国文学硕士学位，后来又在伦敦皇家影视学院专修艺术设计获得第二个硕士学位。

她感觉到她获得了人间一切美好的东西：美貌、学识、成就、名誉、地位和金钱，但她感到厌倦和孤寂，陷入空前的苦恼和焦虑之中，亿万次的闪光灯和聚光灯使她的心灵黑暗，震耳欲聋的掌声和欢呼声使她无比烦躁和空虚，洪水般的追寻和热捧使她感到沉重的压力。 她渴望安静、尊重和躲避，于是酗酒、听音乐、赌博，这些刺激都无法驱赶她内心里的苦恼和悲鸣。 她曾面向十字架祷告，回归她家族祖传的宗教，但结果更加迷茫，精神恍惚，惶惶不可终日。 三年前，她最亲密的朋友劝她学习伊斯兰，在这个伟大的宗教中寻找生命的出路。 渐渐地，她的眼界开阔了，特别是看到伊斯兰善待女性的教义，对女子的人格尊重。 三年后的今天，她决定宣告皈依这个宗教，成为她终身的精神归属。

她说，在她童年的时候，曾经听到过许多关于伊斯兰的负面介绍，许多人都是穆斯林妇女不如奴隶，最受压迫。 当她深入学习、研究和考察伊斯兰的时候，她却发现事实正是相反，《古兰经》和伊斯兰教义对妇女给予崇高的地位，受到保护，不像西方国家，在"自由"的名义下，成为男人们的性玩具，在女人身上寻找欢快和娱乐。 她曾为此长期处于心情沉重和苦闷状态，但是现在，她自我解放了，得到了彻底的精神解脱和自由。 在她在清真寺伊玛目的监督下诵读了"清真言"，宣告成为穆斯林，从此改变了装束，戴上盖头，取了伊斯兰的名字麦尔彦，并且通过新闻媒体宣布她的决意。 当消息传出时，看到报道她的新闻图片，她的粉丝们还以为她在作秀，又充当什么产品代言人。 以她的地位和资格，有权选择世界上任何国家移民和居住，但她决心到一个穆斯林国家定居下来，做一个真正的穆斯林，充分享受伊斯兰的文化和社会氛围，从今以后过她赏心悦目的安定日子。