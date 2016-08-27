意大利宣布设立震后重建基金

哈通社阿斯塔纳8月27日电 据BBC消息，在强烈地震导致近300人死亡后，意大利政府宣布周六（8月27日）为全国哀悼日。意大利全国将降半旗悼念地震死亡者。

意大利总理马特奥•伦齐（Matteo Renzi）将在受灾最重的阿库莫利镇参加葬礼。



意大利已进入全国紧急状态，政府宣布设立一项5000万欧元的重建基金。



官方数据称，截至目前，周三凌晨发生的地震已导致278人死亡。还有至少388人在医院接受治疗，2000余人无家可归。



救援工作受到数百次余震的影响，其中一次余震对通往阿马特里切镇的一座主要桥梁造成严重损坏。











"我们希望桥梁不会坍塌。否则桥梁两侧的城镇将遭到分割。"该镇镇长塞尔吉奥·皮若吉(Sergio Pirozzi)表示。

2009年，意大利拉奎拉（L'Aquila）发生的地震曾导致300人死亡。周三地震发生后，有人批评意大利政府没有从之前的灾难中吸取教训。有媒体批评意大利地震多发地带的建筑物标准，地震中倒塌的一些建筑最近刚进行了翻新。

意大利的历史名城不需要遵守抗震建筑标准。即使在新建房屋时，这些城镇也不需要遵守这些抗震标准。

除了设立重建基金外，伦齐还宣布免受灾区居民税收，另外还将启动一项名为"意大利之家"的新方案，以回应对建筑物质量的批评。

但伦齐表示，建造完全不怕地震的房屋是"不可能的"。

搜寻人员呼吁当地居民免费开放网络Wifi，以帮助工作人员更好联系。

意大利安莎社报道称，救援过程中警方已经逮捕了一名入室抢劫者。



游客伤亡

这场发生在周三凌晨的6.2级地震重创了阿马特里切、阿库莫利和佩斯卡拉-德尔特龙托三座中世纪古镇。这些区域原本人烟稀少，但夏季有很多游客前往。

目前至少已有3名英国公民在这次地震中丧生。罗马尼亚政府称有11名该国公民失踪。