残奥会难民队成立 难民署期待者为他们喝彩

哈通社阿斯塔纳8月27日电 据联合国消息，26日，联合国难民署发表声明称，对国际残疾人奥委会宣布将有一个独立的难民队参加即将开幕的里约热内卢残奥会表示欢迎。难民署对国际残疾人奥委会此举表示赞赏，因为这向全世界6500万难民和庇护寻求者发出了一个强有力的支持信号。

难民署表示，这支史无前例的难民代表队参加残奥会说明了有残疾的难民在被给予机会去追寻他们的梦想、运用他们的技能时所能够取得的成绩。虽然所有被迫流离失所的人都面临挑战，但残疾流离失所者面对更大的风险，因为他们更难以参加事关他们的决策，在获得援助方面面临多重障碍，而且面临着关键保护需求得不到满足的风险。因此促进残疾难民的融入和全面参与社会，包括通过体育运动，对于促进对他们的保护和福祉至关重要。



难民高级专员格兰迪指出，独立残奥会代表队是所有残疾难民克服重大困难的力量与决心的象征，人们应当为他们而感到鼓舞，他期待着为他们喝彩。



国际残疾人奥委会宣布，将有两名残疾人难民运动员组成这个独立的残奥会代表队。其中一名难民名叫易卜拉欣·侯赛因（Ibrahim al Hussein），他是目前居住在希腊的一名来自叙利亚的难民。他将参加50米和100米自由泳比赛。另外一名难民名叫夏拉德·纳萨吉伯（Shahrad Nasajpour），他来自伊朗，在美国获得了庇护资格，他将参加铁饼的角逐。

在刚刚闭幕的里约夏季奥运会上，首个难民代表队的参与引起了全世界的关注。这支难民运动队代表了全世界6500多万难民和流离失所者的决心与勇气。