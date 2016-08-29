建立无核化世界高级别国际研讨会在阿斯塔纳举行

哈通社阿斯塔纳8月29日电 题为"建立无核化世界"高级别国际研讨会29日上午在位于阿斯塔纳市中心的独立宫举行。 纪念哈萨克斯坦关闭塞梅核试验场25周年、缅怀核试验和核爆炸遇难者、全面禁止核试验和保障人类安全、构建持续性和有保障的核安全机制等将使本届研讨会主要议题。

研讨会筹备委会主任、参议院（议会上院）议长托卡耶夫在开幕式致辞说，全面禁止核武器和视核武器为非法是对死于核辐射和核爆炸的人们最好的纪念，也是当今各国政府应尽的政治责任和义务。众所周知，在25年前的今天，纳扎尔巴耶夫总统签署命令，永久关闭了原苏联境内最主要的核试验基地--塞梅核试验场。之后，哈萨克斯坦政府随即签署《核不扩散条约》和《全面禁止核试验条约》。我们完全可以说，纳扎尔巴耶夫总统做出的决定具有重大的历史意义，至今影响着全世界，是世界无核化进程迈出的重要一步。



据悉，纳扎尔巴耶夫总统将在研讨会上发表讲话。讲话将成为本次会议最受关注的焦点。



联合国副秘书长、秘书长办公厅主任、联合国日内瓦办事处总干事、本届研讨会秘书长迈克尔•穆勒、全面禁止核试验条约组织（CTBTO）执行秘书拉斯娜•泽耳波、各国议会联盟主席萨博•乔杜里、泛非议会议长罗杰•恩科多•唐、保加利亚副总统玛格丽特•波波娃、马绍尔群岛共和国议会议长肯尼特•克迪、"内华达-塞梅"反核试验运动创始人沃勒加斯•苏莱曼诺夫等来自多个国际组织和50多个国家的200多名政要和社会知名人士出席会议。（编译：金桥）