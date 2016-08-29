联合国秘书长潘基文禁止核试验国际日致辞

哈通社阿斯塔纳8月29日电 联合国官网消息，29日，联合国秘书长潘基文在禁止核试验国际日致辞。

致辞全文如下：



近十年来，我作为联合国秘书长目睹了世界上许多最严重的问题，也看到我们以通常看似不可能采取的办法应对难题的集体能力。我们新的宏伟《2030年可持续发展议程》和关于气候变化的《巴黎协定》显示出政治意愿的力量，务求打破长期僵局。值此禁止核试验国际日，我呼吁全世界为应对终止这个问题危险僵局的迫切需要展现适当的团结精神。

今天是作为450多次核试验爆炸点的哈萨克斯坦塞梅核试验场关闭二十五周年。该试验场的受害者与分布在中亚、北非、北美洲和南太平洋各地的受害者有着相同的处境。

禁止所有核试验将终止这一有毒贻害。这样做将增强其他裁军措施的势头，表明有可能开展多边合作，并将增强人们对其他区域裁军措施的信心，包括对中东无核武器和所有其他大规模毁灭性武器区的信心。

我在2010年访问塞梅时看到了毒性损害，但我也见证了受害者和幸存者的决心。我跟他们一样决心努力建立一个没有核武器的世界。

自大会20年前通过《全面禁止核试验条约》以来，该条约一直没有生效。鉴于核武器对我们人类的集体和环境安全--甚至我们的生存--构成灾难性危险，我们绝不能坐视这一僵局。

我们敦促会员国现在就行动起来。需要批准《条约》而使之生效的国家不应等待他国。即使一个国家的批准也可以打破常态。所有尚未签署和批准《条约》的国家都应行动起来，因为每项批准都会加强普遍性规范，让不采取行动的国家受到更严厉的关注。

值此国际日之际，我呼吁所有国家和各国人民努力让《全面禁核试条约》尽快生效，从而使我们能够迈向一个无核武器的世界。