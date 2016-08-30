意大利协调参与利比亚海上拯救行动：救起六千多人

哈通社阿斯塔纳8月30日电 据BBC消息，意大利海岸警卫队称，他们协调参与了在利比亚外海展开的营救6,500名船民的行动。有关海上拯救行动是近来最大的一次。

海岸警卫队说，指挥中心协调进行了约40次海上拯救行动，营救了6,500位船民，地点位于利比亚城镇塞布拉萨外海约20公里处。

据公布的录像片段显示，当营救船只抵达时，一些被指来自厄里特里亚和索马里的船民欢呼起来，有人跳入海并游向他们，而船上还有怀抱婴儿的船民。

星期日，当局在同一个海域救起了1,100人。

利比亚局势不稳使该国成为人口走私的地区热点。

参与星期一拯救行动的船只来自意大利、欧盟外部边境巡防协调管理局、非政府机构"海上难民救援队"和"无国界医生"组织。



一名男子抱着生下才五天的婴儿登上营救船只





美联社说，这些船民乘坐的船只并不适于航行，出发时也人满为患，船上的燃油刚够抵达救援船只。

去年，多达一百万逃离叙利亚内战的移民抵达欧洲避难，令部分欧盟国家穷于应付，从而引发了欧盟的移民危机，欧洲内部对如何安置这些移民也产生了分歧。

今年3月，欧盟与土耳其达成协议，阻止移民从土耳其抵达希腊，而巴尔干国家则对移民关闭边界，从而减少了通过所谓的东地中海路线抵达欧盟的难民人数。

然而，来自诸如厄里特里亚和索马里等非洲国家的移民，以及来自尼日利亚和冈比亚等西非国家的移民仍继续通过利比亚抵达意大利。

据国际移民组织的统计，迄今为止，已有106,000名移民抵达意大利，而有2,726人死在途中。



不少移民逃亡欧洲是为了逃避战火和贫穷



国际移民组织说，仍有275,000人在利比亚等待前往欧洲。

今年共有284,000名移民通过各种途径进入欧洲，他们分别来自非洲、亚洲或中东。



不少获救的移民来自厄里特里亚和索马里等非洲国家