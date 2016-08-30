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    11:34, 30 八月份 2016 | GMT +6

    吉副总理：中国使馆大门系被自杀式袭击者冲撞

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    哈通社阿斯塔纳8月30日电 据俄罗斯卫星网消息，吉尔吉斯斯坦副总理拉扎科夫30日上午说，中国驻吉使馆大门系被自杀式袭击者冲撞。

    拉扎科夫说，冲撞中国驻比什凯克大使馆大门的自杀式袭击者在汽车爆炸后身亡，使馆三名吉尔吉斯籍工作人员受伤。

    标签:
    中国 吉尔吉斯斯坦 黄金储备
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