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11:34, 30 八月份 2016 | GMT +6
吉副总理：中国使馆大门系被自杀式袭击者冲撞
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哈通社阿斯塔纳8月30日电 据俄罗斯卫星网消息，吉尔吉斯斯坦副总理拉扎科夫30日上午说，中国驻吉使馆大门系被自杀式袭击者冲撞。
拉扎科夫说，冲撞中国驻比什凯克大使馆大门的自杀式袭击者在汽车爆炸后身亡，使馆三名吉尔吉斯籍工作人员受伤。
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